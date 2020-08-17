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На Дальнем Востоке планируют создать беспилотное аэросервисное сообщение

Реализовать проект предполагается до 2022 года

ТАСС, 17 августа. Сахалинская область может стать пилотным регионом Дальнего Востока для реализации проекта беспилотного аэросообщения. Реализация проекта запланирована на 2020-2022 годы, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Проект позволит оказывать услуги по автономной логистике федеральным почтовым сервисам и системам электронной коммерции. С помощью разработки также планируется создать аэросервисную сельскохозяйственную платформу, где смогут применяться системы опыления и полива, что позволит значительно повысить самообеспечение местными продуктами питания.

"В качестве пилотной территории [проекта по созданию автономной цифровой аэросервисной инфраструктуры на Дальнем Востоке] обсуждается Сахалинская область. В случае успешной реализации проекта в этом регионе, он будет масштабирован на другие территории", - процитировала пресс-служба гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова.

В агентстве рассказали, что аэрокосмический конгломерат VIMANA Global осуществляет развертывание собственной автономной цифровой аэросервисной инфраструктуры в труднодоступных регионах Дальнего Востока. Пилотный инфраструктурный проект реализуется совместно с партнерами в рамках технологического консорциума, содействие проекту на территории ДФО оказывает АНО АПИ, соответствующее соглашение о сотрудничестве уже подписано.

Стоимость пилотного развертывания первой стадии оценивается в 700 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется группой российских и международных инвесторов. Начало реализации пилотного проекта планируется на четвертый квартал текущего года.

Цифровая экономика

"Мы стараемся сделать "умные регионы" пилотными площадками по применению передовых технологий. Параллельно с развертыванием инфраструктуры в России мы ведем активные переговоры по глобальной реализации проекта. В настоящее время мы также находимся на этапе подписания соглашений по реализации пилотных проектов с Германией, Швецией, Саудовской Аравией, ОАЭ и рядом других стран", - процитировала пресс-служба АНО гендиректор VIMANA Global Евгения Борисова.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет свыше 1,5 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
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