На Дальнем Востоке планируют создать беспилотное аэросервисное сообщение

ТАСС, 17 августа. Сахалинская область может стать пилотным регионом Дальнего Востока для реализации проекта беспилотного аэросообщения. Реализация проекта запланирована на 2020-2022 годы, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Проект позволит оказывать услуги по автономной логистике федеральным почтовым сервисам и системам электронной коммерции. С помощью разработки также планируется создать аэросервисную сельскохозяйственную платформу, где смогут применяться системы опыления и полива, что позволит значительно повысить самообеспечение местными продуктами питания.

"В качестве пилотной территории [проекта по созданию автономной цифровой аэросервисной инфраструктуры на Дальнем Востоке] обсуждается Сахалинская область. В случае успешной реализации проекта в этом регионе, он будет масштабирован на другие территории", - процитировала пресс-служба гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова.

В агентстве рассказали, что аэрокосмический конгломерат VIMANA Global осуществляет развертывание собственной автономной цифровой аэросервисной инфраструктуры в труднодоступных регионах Дальнего Востока. Пилотный инфраструктурный проект реализуется совместно с партнерами в рамках технологического консорциума, содействие проекту на территории ДФО оказывает АНО АПИ, соответствующее соглашение о сотрудничестве уже подписано.

Стоимость пилотного развертывания первой стадии оценивается в 700 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется группой российских и международных инвесторов. Начало реализации пилотного проекта планируется на четвертый квартал текущего года.

Цифровая экономика

"Мы стараемся сделать "умные регионы" пилотными площадками по применению передовых технологий. Параллельно с развертыванием инфраструктуры в России мы ведем активные переговоры по глобальной реализации проекта. В настоящее время мы также находимся на этапе подписания соглашений по реализации пилотных проектов с Германией, Швецией, Саудовской Аравией, ОАЭ и рядом других стран", - процитировала пресс-служба АНО гендиректор VIMANA Global Евгения Борисова.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет свыше 1,5 трлн рублей.