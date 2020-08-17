Власти Петербурга поддержат грантами исследования более 250 молодых ученых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в 2020 году выделят 34,4 млн рублей в качестве грантов на поддержку исследований более чем 250 молодых ученых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"В 2020 году на гранты предусмотрено выделить 34,4 млн рублей, что на 5 млн рублей больше, чем годом ранее. Это позволит поддержать 259 молодых исследователей - на 37 человек больше по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, размер субсидии молодым ученым составит 100 тыс. рублей, молодым кандидатам наук - 150 тыс. рублей. Получателями могут стать ученые и кандидаты наук вузов, отраслевых и академических институтов Петербурга. Деньги направляются, в частности, на приобретение оборудования, без которого невозможны научные исследования, публикации, подача заявок на получение патентов.

"Наибольшей популярностью среди научных направлений [у молодых ученых Петербурга] пользуются естественные, точные и технические науки - на них приходится до 80% заявок, 15% - это гуманитарные науки, культура и искусство, 5% - медицина", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что привлечение молодых ученых к активной научной деятельности - это одна из основных целей нацпроекта "Наука", который разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.