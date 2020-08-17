Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в Пермском крае в сентябре

НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), где смогут повысить квалификацию и получить новую профессию более 1,3 тыс. человек ежегодно, откроется в сентябре в Пермском крае. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Махонин.

"Мы занимаемся сейчас вопросами переквалификации, понимаем, что изменяются тенденции в экономике. В сентябре одним из первых в стране открываем центр опережающей профессиональной подготовки. Работают у нас 25 многофункциональных центров прикладных квалификаций. Очень важно, что здесь, на базе наших техникумов, мы переподготавливаем специалистов - не только молодых людей, но и людей предпенсионного возраста", - сказал Махонин.

По данным краевого правительства, ЦОПП - площадка-агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс". В Перми центр будет работать на базе радиотехнического колледжа. В этом году в ЦОПП будут развиваться три направления: информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, а также творчество и дизайн. Планируется, что в будущем перечень направлений, по которым здесь можно будет пройти подготовку, значительно расширится. Обучение или переподготовка будут идти по краткосрочным программам - в зависимости от направления.

Центр опережающей профессиональной подготовки создается в рамках нацпроекта "Образование", который рассчитан период с 2019-го до 2024 года, его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.