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Бесплатные путевки в загородные лагеря Приморья за лето получили более 800 детей

На заключительную летнюю смену отправились около 340 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за лето получили более 800 путевок на отдых в загородных оздоровительных лагерях Приморья. В регионе уже началась заключительная летняя смена, сообщается на сайте краевого правительства.

"Почти 480 школьников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже отдохнули в детских оздоровительных лагерях Приморья в этом году. В понедельник, 17 августа, на оздоровительные смены по бесплатным путевкам отправились еще около 340 детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что в социально-реабилитационных центрах Приморья летом проходят специально разработанные программы с экологической и культурно-развлекательной тематикой. В них участвуют 445 детей, находящихся на реабилитации.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края добавили, что летом смены для подопечных соцзащиты открывались постепенно, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, где расположен лагерь. Первые заезды прошли с 15 по 17 июля.

Оздоровительные лагеря завершат работу к началу учебного года. Выдача бесплатных путевок в лагеря для школьников из семей с низким достатком и подростков в социально тяжелом положении соответствует задачам нацпроекта "Демография".

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