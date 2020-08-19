"У детей загорелись глаза": как учительница покорила квадрокоптеры и сердца учеников

Галина Александровна Быкова живет в небольшом городе Лабинске в Краснодарском крае, где нет градообразующих предприятий. Большую часть жизни работает учителем математики и информатики в школе №6, где учится всего 350 детей. Будучи матерью двоих взрослых сыновей, Галина Александровна не понаслышке знает, как важно зажечь молодежь креативными идеями и дать возможность самореализоваться. О том, почему серебряный возраст – это время осуществлять мечты, и каково было освоить профессию "оператор дрона", она рассказала ТАСС.

В этом году Лабинский агарный техникум начал проводить бесплатное обучение для людей старше 50 лет в рамках нацпроекта "Демография" по программе Ворлдскиллс. Компетенция для небольшого кубанского городска оказалась нестандартной, но популярной – эксплуатация беспилотных авиасистем. Курсы прошли уже две группы, одной из выпускниц стала и Быкова. Она научилась сама создавать квадрокоптеры и управлять ими, а в будущем планирует создать в своей школе кружок, чтобы передать знания ученикам.

"Эти навыки сейчас очень востребованы: квадрокоптеры могут применяться в работе разных ведомств: МЧС, полиции, сельском хозяйстве. Сейчас активно развивается бизнес, построенный на них: с квадрокоптеров снимают свадьбы и другие массовые мероприятия", – говорит Быкова.

Время воплощать мечты

Галина Александровна выросла в многодетной семье, старшую сестру и младшего брата. Высшее образование по специальности "учитель математики" она получила в Майкопском государственном педагогическом институте, пока училась – вышла замуж, у них с мужем появились двое сыновей, которым сейчас уже за 30 лет.

Супруг Быковой всегда много времени уделял воспитанию детей: процесс прививания любви к технике проходил в гараже, где мужчины занимались традиционными мужскими делами – изучали, как устроены автомобили и занимались ремонтом. По мнению Галины Александровы, женщине не гоже вмешиваться в подобные процессы, но в душе техника всегда интересовала и ее саму. Быкова водит автомобиль, умеет управлять квадроциклом, который, повзрослев, купил себе ее сын. Неотъемлемой частью жизни учительницы является и активный семейный отдых.

Работая в школе с молодежью, она привыкла быть в тренде и является активным пользователем соцсетей. Как-то в Instagram Галина Александровна зашла на страницу аграрного техникума – его студенты принимали участие в чемпионате Ворлдскиллс и опубликовали снимки квадрокоптеров. Быкова очень заинтересовалась и решила, что тем же самым можно было бы заниматься с ее учениками.