"У детей загорелись глаза": как учительница покорила квадрокоптеры и сердца учеников

Галина Александровна Быкова живет в небольшом городе Лабинске в Краснодарском крае, где нет градообразующих предприятий. Большую часть жизни работает учителем математики и информатики в школе №6, где учится всего 350 детей. Будучи матерью двоих взрослых сыновей, Галина Александровна не понаслышке знает, как важно зажечь молодежь креативными идеями и дать возможность самореализоваться. О том, почему серебряный возраст – это время осуществлять мечты, и каково было освоить профессию "оператор дрона", она рассказала ТАСС.
В этом году Лабинский агарный техникум начал проводить бесплатное обучение для людей старше 50 лет в рамках нацпроекта "Демография" по программе Ворлдскиллс. Компетенция для небольшого кубанского городска оказалась нестандартной, но популярной – эксплуатация беспилотных авиасистем. Курсы прошли уже две группы, одной из выпускниц стала и Быкова. Она научилась сама создавать квадрокоптеры и управлять ими, а в будущем планирует создать в своей школе кружок, чтобы передать знания ученикам.
"Эти навыки сейчас очень востребованы: квадрокоптеры могут применяться в работе разных ведомств: МЧС, полиции, сельском хозяйстве. Сейчас активно развивается бизнес, построенный на них: с квадрокоптеров снимают свадьбы и другие массовые мероприятия", – говорит Быкова.
Время воплощать мечты
Галина Александровна выросла в многодетной семье, старшую сестру и младшего брата. Высшее образование по специальности "учитель математики" она получила в Майкопском государственном педагогическом институте, пока училась – вышла замуж, у них с мужем появились двое сыновей, которым сейчас уже за 30 лет.
Супруг Быковой всегда много времени уделял воспитанию детей: процесс прививания любви к технике проходил в гараже, где мужчины занимались традиционными мужскими делами – изучали, как устроены автомобили и занимались ремонтом. По мнению Галины Александровы, женщине не гоже вмешиваться в подобные процессы, но в душе техника всегда интересовала и ее саму. Быкова водит автомобиль, умеет управлять квадроциклом, который, повзрослев, купил себе ее сын. Неотъемлемой частью жизни учительницы является и активный семейный отдых.
Работая в школе с молодежью, она привыкла быть в тренде и является активным пользователем соцсетей. Как-то в Instagram Галина Александровна зашла на страницу аграрного техникума – его студенты принимали участие в чемпионате Ворлдскиллс и опубликовали снимки квадрокоптеров. Быкова очень заинтересовалась и решила, что тем же самым можно было бы заниматься с ее учениками.
Налаживать контакты с техникумом долго не пришлось – одна из ее невесток, которая преподает в этом учебном заведении, рассказала Галине Александровне о бесплатной программе обучения для людей старшего возраста.
"Я часто вспоминаю, как в 90-е годы у педагогов была низкая заработная плата, а нам с мужем в то время нужно было поднимать семью. Тогда мне пришлось уйти из школы, чтобы пополнить семейный бюджет, я занималась коммерческой деятельностью, причем успешно, но, когда все наладилось, вернулась обратно в школу. За все эти годы я столько не успела сделать того, чего действительно хотелось бы. И сейчас наступает тот возраст, когда можно начать воплощать в жизнь все то, на что никогда не хватало времени", – уверена Быкова.
Романтика и конкуренты
Галина Александровна отметила, что занятия по программе Ворлдскиллс проходили в удобное для работающих людей время. После того, как в школе заканчивались уроки, к 5 часам вечера она спешила на свое обучение.
Самым сложным, по словам Быковой, была конкуренция в группе с людьми, имеющими техническое образование. "90% в группе были люди с высшим техническим образованием, инженеры, мужчины. Но для меня в этом во всем была своя романтика, например, я сама работала с паяльником и спаивала детали", – рассказала она.
Выпускным экзаменом у слушателей курса было пилотирование самостоятельно собранным квадрокоптером. Галина Александровна успешно совершила облет построенной трассы для пилотирования, посадила квадрокоптер на обозначенную площадку и получила заветный документ об окончании программы.
Желание делиться опытом
Быкова считает, профессиональная карьера человека сравнима со сроком эксплуатации автомобиля. "Лет через десять машина начинает часто ломаться, ржаветь, так же и в работе – наступает момент, когда человек эмоционально устает от профессии, выгорает. Причем, какая у тебя профессия не имеет значения. Чтобы этого не случилось нужно ставить перед собой новые задачи, заниматься творчеством. Благодаря переподготовке, смене вида деятельности у меня этот этап пока не наступил", – рассказала Галина Александровна.
Новым этапом ее профессиональной деятельности стало желание поделиться приобретенным опытом со своими учениками. Она решила организовать в школе кружок "Юный конструктор", на котором уже сама учила бы детей собирать квадрокоптеры и управлять ими. Идею создания кружка директор средней школы №6 Лабинска воспринял с одобрением, а чтобы закупить дорогостоящую материальную базу, учебное заведение будет участвовать в конкурсе на получение гранта для реализации поставленной цели.
Желающих попасть в кружок среди учеников оказалось немало, предварительно Быкова набрала группу около 30 человек.
"Мы уже сходили с ребятами на экскурсию в техникум: там им показали конструктор, из которого собирают квадрокоптеры, продемонстрировали полеты. У детей загорелись глаза!", - рассказала она.
По словам Быковой, если все получится, не исключено, что в будущем дети добьются больших успехов на этом поприще. "Кто знает, может кто-то из них построит на квадрокоптерах свой бизнес и откроет в нашем городе предприятие по их производству", – надеется учитель.
Елена Задворная