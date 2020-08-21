"Энтузиасты в возрасте". Как учительница из Новосибирска научилась интернету вещей

У школьной парты стоит женщина в розовом платье, рядом с ней лежит похожий на детскую машинку робот-манипулятор. Учительница из Новосибирска Мария Кольцова вместе со старшеклассниками собирает роботов для участия в региональном чемпионате Ворлдскиллс. А в октябре педагог планирует участвовать в соревнованиях уже самостоятельно, пройдя переобучение по компетенции "Интернет вещей" по стандартам Ворлдскиллс в рамках нацпроекта "Демография". Чем роботы похожи на людей и почему развиваться можно в любом возрасте, — в материале ТАСС.

Мария Николаевна Кольцова, эффектная женщина с короткой стрижкой и в очках с массивной перламутровой оправой, рассказывает, что ее увлечения всегда были далеки от хобби обычной провинциальной учительницы. "С техникой у меня всегда все было нормально. Десять лет назад я сдала на права и вожу автомобиль уже одиннадцатый год. Пошла учиться просто так, а потом в процессе мне понравилось. Долгое время я вела блог о своей машине в интернете, общалась с такими же интересующимися, советы давала", - делится она.

Кольцова подружилась с интернет-технологиями еще в начале 90-х, когда после выпуска из пединститута вышла на работу в своем родном Искитиме – небольшом городке в 20 км от Новосибирска. Тогда на всю школу был один компьютер "Север". Машина, по виду больше напоминавшая радиоприемник, где на клавиатуре было 40 клавиш вместо современных 104, помогала Кольцовой вместе с ее учениками освоить простейшие языки программирования.

Два года назад Мария решила переехать в Новосибирск, где увидела для себя больше возможностей для самореализации и карьеры.

Говорящий душ

В новосибирском лицее №9, куда Кольцова устроилась на работу после переезда, она стала вести кружок робототехники и в какой-то момент серьезно заинтересовалась близкой областью – интернетом вещей. Свою роль в этом сыграла и ее родственница.

"Моя сестра была по работе в Японии, и там эти технологии настолько развиты, что с тобой буквально душ разговаривает. Все в доме подключено к сети и может взаимодействовать друг с другом без участия человека", - делится впечатлениями Кольцова.

Чтобы погрузиться и глубоко изучить эту сферу, в феврале Мария подала заявку на бесплатное обучение по компетенции "Интернет вещей" по федеральной программе Ворлдскиллс для людей старше 50 лет, а также граждан предпенсионного возраста. Из-за пандемии значительная часть курса велась в дистанционном режиме, и три раза в неделю Кольцова по два часа "пропадала" в Zoom. Понять специфику интернета вещей ей было непросто и часто приходилось пересматривать видео-материалы по несколько раз.