"Энтузиасты в возрасте". Как учительница из Новосибирска научилась интернету вещей

У школьной парты стоит женщина в розовом платье, рядом с ней лежит похожий на детскую машинку робот-манипулятор. Учительница из Новосибирска Мария Кольцова вместе со старшеклассниками собирает роботов для участия в региональном чемпионате Ворлдскиллс. А в октябре педагог планирует участвовать в соревнованиях уже самостоятельно, пройдя переобучение по компетенции "Интернет вещей" по стандартам Ворлдскиллс в рамках нацпроекта "Демография". Чем роботы похожи на людей и почему развиваться можно в любом возрасте, — в материале ТАСС.
Мария Николаевна Кольцова, эффектная женщина с короткой стрижкой и в очках с массивной перламутровой оправой, рассказывает, что ее увлечения всегда были далеки от хобби обычной провинциальной учительницы. "С техникой у меня всегда все было нормально. Десять лет назад я сдала на права и вожу автомобиль уже одиннадцатый год. Пошла учиться просто так, а потом в процессе мне понравилось. Долгое время я вела блог о своей машине в интернете, общалась с такими же интересующимися, советы давала", - делится она.
Кольцова подружилась с интернет-технологиями еще в начале 90-х, когда после выпуска из пединститута вышла на работу в своем родном Искитиме – небольшом городке в 20 км от Новосибирска. Тогда на всю школу был один компьютер "Север". Машина, по виду больше напоминавшая радиоприемник, где на клавиатуре было 40 клавиш вместо современных 104, помогала Кольцовой вместе с ее учениками освоить простейшие языки программирования.
Два года назад Мария решила переехать в Новосибирск, где увидела для себя больше возможностей для самореализации и карьеры.
Говорящий душ
В новосибирском лицее №9, куда Кольцова устроилась на работу после переезда, она стала вести кружок робототехники и в какой-то момент серьезно заинтересовалась близкой областью – интернетом вещей. Свою роль в этом сыграла и ее родственница.
"Моя сестра была по работе в Японии, и там эти технологии настолько развиты, что с тобой буквально душ разговаривает. Все в доме подключено к сети и может взаимодействовать друг с другом без участия человека", - делится впечатлениями Кольцова.
Чтобы погрузиться и глубоко изучить эту сферу, в феврале Мария подала заявку на бесплатное обучение по компетенции "Интернет вещей" по федеральной программе Ворлдскиллс для людей старше 50 лет, а также граждан предпенсионного возраста. Из-за пандемии значительная часть курса велась в дистанционном режиме, и три раза в неделю Кольцова по два часа "пропадала" в Zoom. Понять специфику интернета вещей ей было непросто и часто приходилось пересматривать видео-материалы по несколько раз.
По словам педагога, интернет вещей тесно связан с ее любимой робототехникой, поскольку главной задачей, которая стоит перед человеком, – это заставить предметы, связанные через интернет, взаимодействовать между собой. Например, дистанционно регулировать свет комнатных лампочек. Попробовать делать это вживую Кольцова смогла во время обучения, когда началась очная часть на базе Высшего колледжа информатики Новосибирского госуниверситета.
По словам Марии, некоторые студенты, с кем она проходила переобучение, в период пандемии остались без работы и рассчитывают за счет освоения новой специальности снова стать востребованными. "Они очень заинтересованные люди, настоящие энтузиасты, хотя и в возрасте", - рассказала Кольцова.
Люди и роботы
Кольцова проходит между рядами парт, чтобы достать из дальнего шкафа коробку с манипуляторами – мини-роботами. Некоторые из них снабжены краниками для передвижения предметов, а некоторые способны только ездить по прямой.
"Есть люди, которые теряются, когда стандартная ситуация заканчивается и начинается форс-мажор. С роботами также", - считает Кольцова, показывая джойстики, которые управляют разными видами манипуляторов. За время работы с детьми она успела многие из них освоить.
Сама Мария Николаевна планирует применять свои новые знания уже в этом учебном году. С 1 сентября она выходит на работу в другую школу с более развитой технической базой, где планирует предложить старшеклассникам проект по созданию облачной видеосвязи, чтобы запись с камер видеонаблюдения была доступна за несколько километров от установленной камеры. Такую систему наблюдения, которая является частью "умного дома" и может работать в тандеме с другими устройствами, Кольцова в будущем планирует установить и на своей даче, но это когда она соберется на "покой", пока на первом месте - ученики.
Полина Болдырева