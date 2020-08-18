Власти Удмуртии в 2021 году планируют направлять больше средств на ремонт сельских дорог

ИЖЕВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году планируют акцентировать внимание на ремонте дорог, находящихся в селах и райцентрах. Республика рассчитывает получить из федерального бюджета более 1 млрд рублей на работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам во вторник глава региона Александр Бречалов.

"Вы знаете, что мы три года большую часть средств выделяли на Ижевск, поскольку здесь дороги были в очень плохом состоянии. Отдельный проект у нас был город Глазов и отдельный план - 62 участка непроезжих дорог. В принципе, мы с целями и задачами справились. В этом году мы больше средств выделили городам - Воткинск, Можга, Сарапул, отдельный проект был по тротуарам, но назрела потребность, и мы сейчас работаем над этим, чтобы на следующий год выделить больше денег на сельские дороги и на райцентры", - сказал Бречалов.

Глава региона привел в пример поселок Балезино, где на работы по нацпроекту направили около 40 млн рублей, что выше уровня прошлого года в шесть раз. "Эффект очень серьезный. В планах акцент сделать на райцентры и на сельские дороги", - добавил Бречалов.

По его словам, Удмуртия входит в число лидеров по реализации нацпроекта, поэтому власти в следующем году рассчитывают получить из федерального бюджета сумму сопоставимую с 2020 годом.

"Мы каждый год прирастаем по объему финансирования, где-то на 200 млн рублей, это результат того, что мы попадаем в топ по исполнению контрактов с федерацией. Повторюсь, я не буду говорить об увеличении финансирования, но то, что мы имеем право рассчитывать на финансирование как минимум на уровне этого года - это точно", - сказал руководитель республики, уточнив, что в 2020 году Удмуртия получила по нацпроекту более 1 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.