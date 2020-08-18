В Омской области в 2021 году по нацпроекту благоустроят 70 общественных территорий

ОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Омской области планируют благоустроить в 2021 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" не менее 70 общественных территорий, что в полтора раза больше показателя текущего года, рассказал во вторник журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Гаак.

"Мы будем увеличивать количество территорий, которые благоустраиваем. Если сейчас благоустраивается 44 общественные территории, то в следующем году мы намерены реализовать не менее 70 проектов по всей области. Это в полтора раза больше", - сказал Гаак.

По его словам, акцент будет делаться на проектах, направленных на развитие детей и молодежи, обустройство детских игровых комплексов, благоустройство и озеленение парков. "Со следующего года все территории обязательно будут иметь видеонаблюдение - это актуально как с точки зрения безопасности, так и контроля за ходом строительства", - отметил министр. В самом Омске будут благоустроены девять объектов, их общая стоимость составит 350 млн рублей. Всего же регион направит на все территории порядка 650 млн рублей.

Гаак отметил, что подрядчики при проведении работ сталкиваются со сложностями при поставке материалов. "Федеральный проект реализуется по всей стране. Соответственно, есть высокий спрос на такую продукцию, что приводит к более длительным срокам производства и поставки материалов", - рассказал он, добавив, что все работы будут завершены в срок.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.