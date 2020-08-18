Удмуртия до конца года закупит более 600 единиц медтехники

ИЖЕВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году закупят более 600 единиц медицинской техники по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография", сообщил журналистам во вторник глава республики Александр Бречалов.

"Большая часть - это национальные проекты, это 612 единиц техники: от МРТ, КТ, УЗИ, ЭКГ, мобильных передвижных комплексов до оборудования подачи кислорода. Такого объема диагностического и медицинского оборудования не было за 15 лет. Ситуация с COVID-19 нас мотивировала и обязала усилить базу "ковидных" центров, четыре компьютерных томографа уже работают. Это было очень важно с точки зрения диагностики определения уровня состояния пациентов", - сказал Бречалов.

По его словам, в этом году предстоит отремонтировать 88 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Бречалов также отметил, что власти занимаются решением проблем, связанных с кадровым обеспечением медицинских учреждений, а также с обновлением автопарка.

"Совсем скоро около 40 автомобилей "Лада Веста" поступят в распоряжение наших больниц для того, чтобы терапевты могли выезжать на хорошем транспорте. Я думаю, в течение года мы проблему закроем", - сказал руководитель республики.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.