Волгоградская область получила новое оборудование для лечения онкозаболеваний

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Онкологический диспансер Волгоградской области получил новое оборудование, предназначенное для лечения злокачественных образований. Аппарат приобрели в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации во вторник.

"В Волгоградский областной онкологический диспансер поступил новый аппарат фотодинамической терапии - медоборудование необходимо для лечения злокачественных образований. Более 200 пациентов с его помощью ежегодно смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в облздраве, этот вид терапии применяется для лечения пациентов, страдающих онкозаболеваниями пищевода, гортани, кожи, других органов и тканей, а также эффективен при рецидивах.

"Оборудование поставлено в медучреждение в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Десять специалистов онкоцентра для работы на новой технике прошли специальное обучение", - сообщили в пресс-службе.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.