В Ульяновской области началась одновременная разработка моделей цифровизации ряда отраслей

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Реализация проекта "Цифровые капитаны", который предполагает разработку 19 целевых моделей цифровизации отраслей региона, началась в Ульяновской области. Работа ведется по нацпроекту "Цифровая экономика", сообщил ТАСС руководитель Агентства технологического развития региона Вадим Павлов.

"Формат работы с "цифровыми капитанами" - уникальный для страны проект, где одновременно разрабатывается 19 целевых моделей цифровизации отраслей региона. Эта тщательная работа позволяет уже сейчас создать полноценный комплексный пул ключевых цифровых проектов региона", - сказал собеседник агентства.

Павлов уточнил, что в качестве "цифровых капитанов" выбраны ответственные за цифровую трансформацию от каждого ведомства. Они уже завершают работу над сборкой целевых моделей внедрения цифровых технологий и платформенных решений в своих отраслях.

"Такой поход в работе позволяет сделать приоритетными цифровые проекты, а также внедрять лучшие практики по их финансированию. Необходимые реестры данных будут собраны в рамках единого окна и использованы в разрезе каждой отрасли", - пояснил Павлов.

"Цифровые капитаны" займутся внедрением изменений рабочих процессов внутри министерств и ведомств, включая онлайн-услуги и переход к управлению огромными объемами данных. На семинарах, организованных Агентством технологического развития региона, они уже изучили мировой опыт и лучшие практики других регионов в части цифровизации конкретных отраслей. Цель проекта по работе с "цифровыми капитанами" - разработка комплекса мероприятий, направленных на поэтапную реализацию цифровой трансформации региона. По итогам будут отобраны несколько лучших пилотных проектов целевых моделей цифровой трансформации в отраслях экономики и социальных сферах для внедрения их уже в 2020 году.

Нацпроект "Цифровая экономика" рассчитан на срок до 2024 года и включает в себя шесть федеральных проектов, касающихся нормативного регулирования цифровой среды, информационной инфраструктуры, кадров для цифровой экономики, информационной безопасности, цифровых технологий и цифрового госуправления. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.