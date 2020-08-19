В Южно-Сахалинске введут систему оплаты проезда с помощью банковских карт и гаджетов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены до конца 2020 года установить в общественном транспорте Южно-Сахалинска оборудование бескондукторной оплаты проезда. Об этом в среду сообщили журналистам в мэрии областного центра.

"На одном автобусном маршруте установлена система бескондукторной оплаты в тестовом режиме. До конца этого года такая практика распространится на весь областной центр", - сообщили в мэрии.

По информации мэрии, такое оборудование уже успешно работает в Новосибирске. В Южно-Сахалинске расплачиваться с помощью банковских карт и гаджетов можно будет с 1 сентября.

В администрации города рассказали, в салонах автобусов будут размещены терминалы безналичных расчетов. Приниматься будут все виды банковских карт, в том числе транспортных, льготных и социальных. Всего новой системой планируется оснастить 50 городских автобусов.

Проект

Осенью 2019 года министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подписали соглашение о реализации в Южно-Сахалинске проекта "Умный город". "Умный город" является ведомственным проектом Минстроя РФ, он стартовал в России в 2018 году. Начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Жилье и городская среда". Работа по установке терминалов в автобусах островной столицы станет частью проекта "Умный город" по нацпроекту "Цифровая экономика РФ".

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта по стране на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.