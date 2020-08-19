В Приангарье и Бурятии пройдет автопробег в честь 1025-летия бурятского эпоса "Гэсэр"

УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Автопробег в честь 1025-летия бурятского героического эпоса "Гэсэр" стартовал в Иркутской области и завершится в конце августа в Бурятии. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель проекта "Этнокультурный фестиваль-марафон "Под знаменем Гэсэра" Оксана Гармаева.

"В этом году исполняется 1025 лет эпосу "Гэсэр", в честь знаменательной даты в рамках нацпроекта "Культура" реализуется проект, призванный сохранить память о героическом эпосе, об улигершинах [бурятских сказителях]. Первая часть проекта - автопробег, который стартовал сегодня в Усть-Ордынском бурятском округе Иркутской области и завершится в Бурятии. Основные остановки участников автопробега - места, где установлены сэргэ [ритуальные столбы, коновязи, сакральные места] Гэсэра, в родных местах улигершинов, которые сохранили для поколений народный эпос", - сказала Гармаева.

В каждом месте остановки для местных жителей будет организовано представление артистов, выставка работ каллиграфов, на протяжении всего маршрута будет сниматься документальный фильм о памятных мероприятиях в честь народного эпоса, режиссером выступает Олег Юмов. Он же занимается постановкой спектакля-перформанса, который состоится в сентябре в Улан-Удэ. "Это современная постановка о рождении Гэсэра, в ней участвуют актер театра "Ульгэр", обладатель премии "Золотая маска" Жаргал Лодоев, музыкант Эрдэм Дымбрылов и вокалистка, победительница конкурса красоты на фестивале "Алтаргана-2018" Алина Дондукова, - отметила собеседница. - Особую атмосферу в юрте, где пройдет спектакль, создадут изделия бурятских художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и авторские куклы из коллекции семьи художника-ювелира Даши Намдакова - всего около 40 произведений искусства".

Также проект включает конкурс чтецов, исполняющих отрывки из эпоса, лучших рисунков об эпосе, о Гэсэре и тематические лекции в школах Улан-Удэ. "Мы хотим охватить 50 образовательных учреждений, привлечь учителей бурятского языка, ученых Бурятского научного центра. Запланированы выставки для городских детей, представления с участием калиграфов, наша задача - познакомить молодежь с эпосом, с историческим наследием", - сказала Гармаева. Мероприятия будут приурочены также ко Дню бурятского языка, отмечаемому 25 октября.

Проект реализует региональная общественная организация "Буряад Соел", на средства гранта "Российского фонда культуры", представленного по федеральному проекту "Творческие люди" национального проекта "Культура". Героический эпос "Гэсэр" - уникальный памятник духовной культуры бурят. Он рассказывает о мифологическом персонаже, ниспосланном небом на землю для того, чтобы одолеть чудовищ. Гэсэр выступает покровителем воинов, защитником скотоводов и охотников.

Национальный проект "Культура" разработан для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".