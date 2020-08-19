В населенных пунктах Якутии в этом году установят около 30 комплексов фотовидеофиксации

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Якутии намерены установить до конца года около 30 стационарных комплексов фотовидеофиксации на дорогах регионального значения, сообщили журналистам в среду в региональном управлении автодорог.

"В этом году на средства из республиканского бюджета планируется дополнительно установить 30 стационарных комплексов фотовидеофиксации на дорогах регионального значения, из них 80% - в Якутске, остальные системы начнут действовать в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Ленском, Намском и Хангаласском районах", - сказано в сообщении.

По мнению властей региона, это позволит добиться ключевого показателя национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и сократить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза.

Всего с начала реализации нацпроекта в республике было установлено 54 стационарных комплекса. "По статистике, если в 2013 году на дорогах погибло 156 человек, то по итогам прошлого года этот показатель снизился до 84 погибших. Таким образом, общее количество ДТП на территории республики идет на снижение. Тем не менее, по национальному проекту до 2024 года необходимо снизить тяжесть последствий ДТП в 3,5 раза в сравнении с 2017 годом, по итогам которого на дорогах погибло 120 человек", - отметили в управлении.

В управлении добавили, что штрафы по административным нарушениям участников дорожного движения поступают в республиканский Дорожный фонд, который финансирует строительство, ремонт и содержание региональных дорог. Кроме того, средства направляются на обеспечение безопасности дорожного движения с установкой дорожных знаков, наружного освещения, барьерных ограждений, светофоров.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.