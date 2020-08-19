На Кубани просубсидируют предприятия для включения в нацпроект о производительности труда

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края при помощи субсидий помогут бизнесу увеличить показатели до критериев нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В 2021 году на это направление предусмотрено 30 млн рублей в рамках плана действий по восстановлению роста экономики, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Регион за счет собственных средств будет помогать бизнесу "вырасти" до нацпроекта. На первом уровне компания сможет увеличить выручку, на втором - войти в нацпроект и получить доступ ко всем предусмотренным дополнительным мерам господдержки. Подобный опыт у региона уже есть: в рамках краевой программы одно краснодарское предприятие улучшило показатели и вошло в нацпроект", - говорится в сообщении.

Для участия в нацпроекте подходит бизнес с годовой выручкой от 400 млн рублей, однако в крае есть большой интерес к нацпроекту со стороны предприятий с меньшей выручкой. Антикризисная мера предусмотрена планом действий по восстановлению роста экономики, подписанным главой региона Вениамином Кондратьевым. В 2021 году на это направление предусмотрено 30 млн рублей. Соответствующие изменения будут включены в государственную программу "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", в декабре министерство экономики подготовит порядок предоставления субсидий.

"К 2024 году перед регионом стоит цель привлечь к участию в нацпроекте по повышению производительности труда не менее 349 крупных и средних предприятий. Они не только бесплатно увеличат собственную эффективность на 30%, но и получат доступ к портфелю мер господдержки, включая льготное кредитование, инвестиционный налоговый вычет, обнуленную ставку налога на имущество", - добавили в пресс-службе.

О нацпроекте

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.