В Пермском крае в сентябре для школьников откроют 21 центр "Точка роста"

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Центры для профилизации школьников "Точка роста" готовят к открытию в Пермском крае, они создаются на базе школ в селах и малых городах региона по нацпроекту "Образование. В сентябре должен открыться 21 центр, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте краевого правительства.

"По нацпроекту "Образование" будет открыт 21 центр "Точка роста". Центры создаются на базе школ в селах и малых городах для профилизации школьников. Ребята будут получать дополнительные знания по техническим и гуманитарным предметам, естественным наукам", - говорится в сообщении.

По информации правительства, "Точки роста" появятся по одной в Губахе, Нытве, Очере, Чусовом, Кудымкаре, Чернушке, Орде, Горнозаводске, Оханске, а также Октябрьском, Ильинском, Добрянском, Верещагинском, Красновишерском, Ильинском городских округах, Карагайском, Куединском, Кочевском и Березовском муниципальных округах, два центра будут работать в Пермском муниципальном районе, заниматься в них смогут ребята из соседних школ и территорий. Открытие "Точек роста" позволит сделать образовательные услуги доступные для всех школьников.

Центры "Точка роста" создаются в российских сельских школах с целью обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков. Также среди них - популяризация востребованных инженерных и технических специальностей, обновление содержания и методов обучения по предметным областям "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности".

Проект "Точки роста" реализуется в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", рассчитанного на 2019-2024 годы, его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что за счет него будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.