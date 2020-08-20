Расходы бюджета по нацпроектам за I полугодие исполнены на 35%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в I полугодии 2020 года исполнены на 35,1% от запланированного на 2020 год финансирования, следует из данных Счетной палаты.

Это на 2,7 процентного пункта (п.п.) выше уровня исполнения за аналогичный период 2019 года.

По трем нацпроектам уровень исполнения расходов федерального бюджета составил менее 25%: это нацпроект "Цифровая экономика" - 10,5%, "Международная кооперация и экспорт" - 14,8% и "Экология" - 21,8%.

Расходы бюджета на реализацию Федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП) за январь - июнь 2020 года исполнены на 25,1%, что на 3,5 п.п. выше, чем годом ранее.