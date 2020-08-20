Более 50 мастеров из разных регионов примут участие в фестивале "Кубачи-2020" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Фестиваль народных художественных промыслов Юга России "Кубачи-2020" откроется в четверг в дагестанском ауле златокузнецов Кубачи. В нем примут участие более 50 мастеров из разных российских регионов, сообщил ТАСС исполнительный директор региональной общественной организации "Народные художественные промыслы Дагестана" Саид Ниналалов.

Фестиваль "Народные промыслы Юга России" стал победителем конкурса грантов Российского фонда культуры, итоги которого были подведены 1 мая. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

"20-23 августа в селении Кубачи пройдет II ежегодный фестиваль народных художественных промыслов Юга России. Ожидается около 50 участников из разных городов и регионов - это Оренбург, Елец, Нижний Тагил, Астрахань, Калмыкия, Чеченская Республика, Северная Осетия, а также дагестанские мастера. В частности, будут представлены балхарская керамика, унцукульская насечка, ковры Южного Дагестана, кайтагская вышивка", - рассказал Ниналалов.

Как уточнили в огркомитете фестиваля, в Кубачи также соберутся этнографы, краеведы, искусствоведы, музейные работники, художники, преподаватели школ искусств. В программе фестиваля - выставка-ярмарка работ мастеров и предприятий художественных промыслов, мастер-классы, на которых гости фестиваля смогут освоить азы изготовления елецких кружев, кубачинской и кайтагской вышивки, ювелирного искусства Дагестана и Северной Осетии и других промыслов.

"Награждение победителей конкурсов станет кульминацией церемонии закрытия фестиваля. Призы предусмотрены и для активных гостей, которые создадут оригинальные изделия на мастер-классах. Специальные награды вручат людям, которые внесли большой вклад в сохранение и возрождение художественных промыслов и ремесел", - уточнили в оргкомитете фестиваля.

Участников и гостей фестиваля ждут выступления дагестанских творческих коллективов, экскурсии по селению Кубачи и средневековому селу-крепости Кала-Корейш.