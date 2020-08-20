Установки для выращивания водорослей разработают на челлендже кружкового движения НТИ

ТАСС, 20 августа. Участники нового онлайн-челленджа MultiTechBattle кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) намерены разработать решения для выращивания водорослей и поглощения ими углекислого газа. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

Участниками станут школьники 5-11 классов и студенты до 21 года, интересующиеся биотехнологиями, генетикой, программированием и техническим зрением. Организаторами выступают проект "Практики будущего" кружкового движения НТИ и бюро любителей изучения естественных наук Biowalks при поддержке Московского физико-технического института (МФТИ) и Инфраструктурного центра HealthNet НТИ.

"В финале челленджа участникам предстоит решить реальную биотехнологическую задачу: в командах спроектировать и собрать собственную установку для выращивания водорослей, спланировать и провести эксперимент и выявить, какие водоросли лучше фиксируют углекислый газ. Заключительному этапу предшествуют два индивидуальных, которые включают 14 лекцией экспертов и ученых, а также решение задач по направлениям: биотехнология, программирование, техническое зрение и молекулярно-генетические методы", - сообщили в пресс-службе движения.

По информации пресс-службы кружкового движения, участники MultiTechBattle познакомятся с основами и актуальными темами в биологии, генетике и молекулярной биологии, цитологии, а также с современными тенденциями в биотехнологии. Также школьники и студенты погрузятся в тему программирования микроконтроллеров, обработки изображений, применения алгоритмов для решения задач технического зрения, получат базовые навыки схемотехники и программирования на языках C++ и Python. Выполнять задания участники будут индивидуально, 100 лучших из них выйдут в финал и создадут команды для разработки установок.

Участники челленджа получат доступ в лаборатории и к консультациям экспертов, смогут проверить на практике эффективность своих технологий. Авторы лучших решений по выращиванию водорослей получат от Biowalks возможность пройти профессиональную сертификацию и стажировки в ведущих биотехнологических лабораториях, а также наборы реактивов для молекулярно-генетического тестирования и изучения растительных продуцентов.

О нацпроекте

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта "Кружковое движение". Задачи НТИ интегрированы в национальный проект "Наука".

Нацпроект "Наука" инициирован президентом России Владимиром Путиным, ох охватит период с 2019 по 2024 годы. Согласно его целям, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50 процентов приборной базы ведущих научных организаций.