В Забайкалье открыли краевой центр дополнительного образования

ЧИТА, 20 августа. /ТАСС/. Институт развития образования Забайкальского края открыл на своей базе в Чите региональный модельный центр дополнительного образования детей в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщила журналистам пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики региона.

"Для создания центра в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" выделено более 14 млн рублей. В новом структурном подразделении оборудованы кабинеты для занятий, конференц-зал, кабинет для сотрудников, переговорная, коворкинг-центры", - говорится в сообщении.

Всего власти потратили 62 млн рублей на оборудование для модельного центра. Предполагается, что он займется внедрением эффективных образовательных моделей по всему региону, что повысит качество обучения в районах Забайкалья.

Нацпроект "Образование" рассчитан до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.