Новое цифровое оборудование получат по нацпроекту 45 школ и техникумов на Чукотке

ТАСС, 20 августа. Власти Чукотского автономного округа закупили для 45 школ и техникумов региона почти 2 тыс. экземпляров современной техники. Новые компьютеры, планшеты и интерактивные комплексы во многих учреждениях появятся до начала учебного года, сообщили журналистам в пресс-службе окружного правительства.

"В 2020 году в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 41 общеобразовательную и четыре профессиональных образовательных организации Чукотского автономного округа поступит новое оборудование на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды", - сообщили в пресс-службе правительства Чукотки.

По информации правительства региона, в чукотские школы и техникумы поступят 1 916 единиц техники. Учреждения получат ноутбуки для преподавателей и мобильных классов, многофункциональные устройства, интерактивные комплексы и планшеты. Общая стоимость закупленного оборудования пока не уточняется.

Как сообщили в правительстве Чукотки, новое оборудование позволит усовершенствовать образовательный процесс и внедрить в него цифровые технологии. Ученикам сельских школ (почти вся территория Чукотки является сельской местностью) станут доступны технологии виртуальной и дополненной реальности и другие современные технологии. Педагоги смогут обмениваться опытом с коллегами из других регионов России.

Нацпроект "Образование" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.