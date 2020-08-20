На Кубани освоили более 40% средств по нацпроектам в условиях пандемии

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Освоение денежных средств, выделенных Краснодарскому краю на 2020 год для реализации национальных проектов, превысило 40%, несмотря на действовавшие в регионе ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Национальные проекты позволяют закрывать проблемы, которые не удавалось решить десятилетиями во многих сферах. Освоение средств за последние два месяца выросло на 16%, всего освоено 42%. В условиях посткарантина это неплохой результат", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что на начало года финансирование нацпроектов составляло 39,5 млрд рублей, на данный момент сумма увеличена до 49,7 млрд рублей. В регионе реализуются 11 нацпроектов, раньше срока завершены работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", край начал выполнять по нему мероприятия, запланированные на 2021 год. Нацпроект "Культура" выполнен больше чем на половину.

По данным пресс-службы, для поддержки бизнеса в условия пандемии в регионе докапитализировали фонд микрофинансирования более чем на 1 млрд рублей.

"Также будем принимать максимально активное участие в разработке нового нацпроекта в сфере туризма. Это реальная возможность комплексно развивать наши курорты, продвигать новые виды туризма, детский отдых, а главное - решать инфраструктурные проблемы. В ближайшее время край отработает имеющиеся предложения совместно с Ростуризмом", - написал глава региона у себя в телеграм-канале в четверг.

С 31 марта в Краснодарском крае, являющемся третьим по численности населения в РФ, действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение. Движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия. С июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы. При этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.