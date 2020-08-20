В Ленинградской области создали мультимедиа-гид по коллекции художника Ивана Билибина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Ивангородский музей в Ленинградской области по программе нацпроекта "Культура" разработал цифровую экспозицию русского художника и иллюстратора Ивана Билибина и создал мультимедиа-гид по его коллекции. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Ивангородском музее создается мультимедиа-гид, в котором представлена коллекция Ивана Билибина и его жены Александры Щекатихиной-Потоцкой. Работа над цифровой экспозицией велась полгода и будет презентована 31 августа. На создание мультимедиа-гида в Ивангородском музее был выделен 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, для работы над мультимедиа-гидом использовалась разработка петербургского Политехнического университета, так как обычное студийное фотооборудование может навредить музейным предметам. "Они создали фотостудию для предметной съемки в 3D-формате со светодиодными лампами и с поворотным столиком, что позволяет не перемещать хрупкие музейные предметы. Работа студии автоматизирована и управляется с ноутбука", - пояснили в правительстве.

Посетители музея смогут наводить камеру смартфона на экспонат или QR-код на этикетке, чтобы узнать информацию о предмете даже без заказа экскурсий. В мультимедиа-гид также включены фотоснимки, которых нет в экспозиции из-за невозможности выставляться по музейным требованиям для обеспечения сохранности.

В пресс-службе отметили, что гид создан в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". На платформе Artefact российские музеи создают интерактивные гиды с технологией дополненной реальности. При этом для доступа к платформе музеи должны выдержать определенные критерии: экспозиция оценивается по культурной, художественной, социальной и исторической ценности, музей должен быть популярен не только у отечественной аудитории, но и у иностранных гостей.