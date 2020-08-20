Ленобласть выполнила 85% годового плана по экспорту продукции АПК за шесть месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Ленинградская область за первое полугодие 2020 года реализовала 85% годового плана по экспорту продукции агропромышленного комплекса, увеличив его объем в I полугодии на 28%, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области в первом полугодии увеличился на 28%. В целом же область за шесть месяцев уже выполнила 85% годового плана. В рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства Ленинградской области в 2020 году должны поставить за рубеж продукции на $240 млн", - сказали в пресс-службе.

Основной объем экспортированного товара региона составляет кофе, чай, табачная продукция и продукция птицепрома. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, Ленинградская область - крупнейший в России переработчик чая и кофе, производящий 30% чая России. Кроме того, регион также занимает первое место по молочной продуктивности.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей.