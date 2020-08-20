Два линейных ускорителя для онкоцентра в Дагестане закупят в рамках нацпроекта

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Два линейных ускорителя для республиканского онкологического центра в Дагестане планируется закупить в этом году в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Два линейных ускорителя, которые планируется закупить в этом году для Республиканского онкологического центра в рамках нацпроекта "Здравоохранение", это техника мирового уровня, [она] максимально безопасна и позволит повысить результативность лечения онкологических заболеваний. Кроме того, до конца 2020 года на базе ЦГБ Буйнакска откроется центр амбулаторной онкологической помощи, оснащенный современным оборудованием на сумму около 50 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в республике в этом году уже приобретены два аппарата компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) для детской Республиканской клинической больницы, где сейчас готовится помещение под их установку.

"Три современных компьютерных томографа закупаются по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" для первичных сосудистых отделений [республиканских и городских больниц]. Такой же аппарат КТ, приобретенный за средства, выделенные на борьбу с пандемией COVID-19 в конце июля, получил Республиканский центр инфекционных болезней. Еще 11 компьютерных томографов закупаются за счет республики, на эти цели правительство региона выделило 310 млн рублей", - также говорится в сообщении Минздрава Дагестана.

В министерстве добавили, что до конца года в республике начнут курсировать 54 передвижных медицинских комплекса, в том числе четыре мобильные врачебные амбулатории, 32 мобильных ФАПа, 12 флюорографов и шесть маммографов, которые были приобретены в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.