В Улан-Удэ сократилось количество школ с трехсменным обучением

УЛАН-УДЭ, 21 августа. /ТАСС/. Количество школ в Улан-Удэ с трехсменным обучением учащихся из-за нехватки в городе образовательных учреждений сократилось вдвое. В новом учебном году три общеобразовательных учреждения сохранят трехсменку, сообщили ТАСС в пятницу в мэрии.

"Построены новые школы в пригородных районах - в поселках Хойтобэе и Поселье, дополнительный корпус школы № 25. За счет этого места перераспределены, к двусменному обучению вернутся школы № 54, 37, 25, 65, 14. Трехсменное обучение сохранится в трех общеобразовательных учреждениях - школах № 8, 44, 40. В третью смену пока будут учиться 18 классов", - сообщили в администрации.

Всего в Улан-Удэ с 1 сентября за парты сядут около 65 тыс. учащихся в 58 школах. Власти региона намерены до 2021 года ликвидировать трехсменное обучение полностью: завершается строительство еще нескольких школ и пристроек к существующим.

Всего по нацпроекту "Образование" в Бурятии до 2024 года запланировали строительство 11 школ, из них девять - по программе по ликвидации третьей смены обучения. Общий объем финансирования - 5,2 млрд рублей, из которых 4,6 млрд рублей - из федерального бюджета. Кроме того, по нацпроекту к 2024 году в регионе обновят материально-техническую базу 300 школ.

Бурятия - один из российских регионов, где в последние годы не хватает школ и существует проблема обучения детей в третью смену. Ранее сообщалось, что в регионе порядка 1,2 тыс. детей учатся в третью смену, главным образом в городе Улан-Удэ и пригороде. В 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина выделили средства из федерального бюджета по нацпроекту "Образование", началось строительство школ и новых корпусов существующих школ.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование", рассчитанный до 2024 года, реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.