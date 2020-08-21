Три крупных свалки в Приморье будут ликвидировать с 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Свалки в трех крупных городах Приморья будут устранять с 2022 года по региональной программе "Чистая страна", сейчас идет разработка проектной документации. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель председателя регионального правительства Елена Пархоменко.

"Идет разработка проектной документации по ликвидации трех крупных свалок: в Большом Камне, Артеме и Дальнереченске. По региональному проекту "Чистая страна" с 2022 года начнется ликвидация этих серьезных мест накопления мусора. Мелкие несанкционированные свалки на территориях муниципальных образований убирает региональный оператор совместно местными специалистами. Уже ликвидировали небольшие свалки в Арсеньеве, на острове Попова [входит во Владивостокский городской округ], в других муниципалитетах тоже ведется такая работа", - сказала Пархоменко.

Зампред краевого правительства отметила, что небольшие несанкционированные накопления бытовых отходов на территории муниципалитетов, устранение которых не требует разработки проектной документации, ликвидируют за счет бюджетов населенных пунктов. Приморский экологический оператор оказывает им техническую поддержку по данному вопросу.

Пархоменко отметила также, что полномочия по оценке вреда и уборке накопленного мусора с декабря прошлого года возложены на Минприроды России. "Исследования показали, что как минимум четыре затонувших судна находятся в бухте Золотой Рог. Для того, чтобы их поднять, а также убрать другой мусор, правительство [Приморского края] обратилось для включения этого объекта в нацпроект "Экология". Это серьезный вопрос, предварительная оценка стоимости [очистки акватории] - не один миллиард рублей", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 августа призвал провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей, это откроет новые возможности для развития туризма.

Нацпроект

Региональный проект "Чистая страна" входит в нацпроект "Экология", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).