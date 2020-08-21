На Камчатке первоклассники из малообеспеченных семей получат материальную помощь

ТАСС, 21 августа. Малообеспеченные семьи на Камчатке, которые в этом году отправляют детей в первый класс, получат материальную помощь в виде специальных наборов. Такое поручение дал в пятницу врио губернатора региона Владимир Солодов на совещании работников образования.

Новый учебный год в Камчатском крае начнется 1 сентября, уроки будут проходить очно. В первый класс в регионе пойдут более 3,8 тыс. детей. Общее количество школьников полуострова превысит 36 тыс. человек.

"Принято решение о запуске новой меры поддержки первоклассников. Это обеспечение материальной помощью, которое будет представлять собой специальный набор для первоклассников из малообеспеченных семей. Уже на следующей неделе должны начаться выдачи этих наборов", - сообщил Солодов на своей странице в Instagram.