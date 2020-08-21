На Камчатке первоклассники из малообеспеченных семей получат материальную помощь

ТАСС, 21 августа. Малообеспеченные семьи на Камчатке, которые в этом году отправляют детей в первый класс, получат материальную помощь в виде специальных наборов. Такое поручение дал в пятницу врио губернатора региона Владимир Солодов на совещании работников образования.
Новый учебный год в Камчатском крае начнется 1 сентября, уроки будут проходить очно. В первый класс в регионе пойдут более 3,8 тыс. детей. Общее количество школьников полуострова превысит 36 тыс. человек.
"Принято решение о запуске новой меры поддержки первоклассников. Это обеспечение материальной помощью, которое будет представлять собой специальный набор для первоклассников из малообеспеченных семей. Уже на следующей неделе должны начаться выдачи этих наборов", - сообщил Солодов на своей странице в Instagram.
Школы на Камчатке будут работать с соблюдением правил, разработанных Роспотребнадзором. Врио министра образования региона Александра Короткова сообщила, что одно из требований при организации учебного процесса - обязательное закрепление за каждым классом отдельного кабинета, за исключением ряда специализированных аудиторий, к которым относятся кабинеты химии или технологии, и проведение всех уроков в этом закрепленном кабинете.
В этой связи ряду школ часть классов придется вывести во вторую смену. В школах с большой наполняемостью возможно проведение части уроков в дистанционном формате. Вводится запрет на массовые мероприятия между различными классами или школами в очном формате.
Поддержка малообеспеченных семей с детьми отвечает задачам национального проекта "Демография", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".