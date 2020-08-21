В Приморье строительство 15 детских садов завершат за два года

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Строительство 15 детских садов планируется завершить в Приморье за два года. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального правительства.

"К 2022 году в Приморье планируется построить 15 детских садов. Только в этом году должны открыться девять дошкольных учреждений. Всего же за три года должно быть создано более трех тысяч дополнительных мест. В первую очередь, для детей в возрасте до трех лет", - заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.

Глава региона отметил, что принимая решение о рождении ребенка люди хотят быть уверены, что для их детей найдутся места в детских садах и школах. И в крае, несмотря на все сложности, связанные с последствиями эпидемии коронавируса, ведется системная работа по национальным проектам, задача которых обеспечить потребности граждан. Так, 1 сентября детей примет школа в селе Подъяпольское Шкотовского района на 220 мест, которую построили по нацпроекту "Образование". "Это первая школа за последние пять лет, которая была построена в Приморском крае", - сказал губернатор и обозначил, что рассчитывает на открытие в следующем году новой школы в городе Большой Камень.

В 2019 году в Приморье дополнительно создали 932 места в дошкольных образовательных учреждениях. В действующих детских садах открыли 17 новых групп на 362 места.