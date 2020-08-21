В Приморье начался прием заявок на участие в проекте "Женское наставничество"

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Прием заявок на участие в первом в России образовательном бизнес-проекте "Женское наставничество" начали в Приморье в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра "Мой бизнес" в пятницу.

"В Приморье начался прием заявок для участия в бизнес-проекте для женщин, ведущих собственный бизнес. Центр "Мой бизнес" совместно с Международной академией женского предпринимательства проведут первую в России образовательную бизнес-программу "Женское наставничество". Два месяца, с 12 октября по 13 декабря, международные спикеры будут работать с участницами, помогая им усовершенствовать их бизнес-проект. По итогам программы лучший проект получит грант на развитие в размере 100 тысяч рублей", - сообщили в центре "Мой бизнес".

Заявки на участие принимаются до 5 октября. Курс смогут бесплатно пройти 35 женщин, развивающих или планирующих открыть свой бизнес. Очные встречи с наставницами из России, Белоруссии, Казахстана и Украины, а также онлайн-сессии будут проходить в течение восьми недель.

"В дальнейшем этот проект пройдет в других регионах и странах, но наши приморские бизнес-леди первыми могут стать его участницами. Инициативы женщин в открытии своего дела требуют особой поддержки. Ведь зачастую их бизнес связан с решением социальных задач: уход за детьми и пожилыми, оказание важных социальных услуг. К тому же ведение бизнеса они совмещают с заботой о семье и воспитанием детей", - сказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра "Мой бизнес") Ольга Кудинова и отметила, что часто толчком к открытию своего дела для женщин-предпринимателей становится нахождение в декретном отпуске.

По мнению Кудиновой, успешные истории других бизнесвумен помогут участницам проекта поверить в себя. Главная задача этого курса - дать участницам комплексное и системное представление об основах ведения бизнеса, помочь усовершенствовать их бизнес-навыки и компетенции и сформировать понимание своей предпринимательской стратегии.

Нацпроект

Организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" по улучшению инвестиционного климата в регионе. Мероприятия проходят в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.