В Бурятии в 2020 году планируется удвоить количество участников программы "Земский доктор"

УЛАН-УДЭ, 21 августа. /ТАСС/. Участниками программы "Земский доктор" в Бурятии в 2020 году стали 39 врачей, всего до конца года в сельской местности планируется трудоустроить 91 медика. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минздрава.

В 2019 году по программе в села республики переехали 42 врача-специалиста и 20 фельдшеров.

"В 2020 году запланировано направить в районы республики 91 врача и 30 фельдшеров. Общая сумма финансирования программы по закреплению докторов и фельдшеров в регионе составляет 200 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов", - сообщили в Минздраве, добавив, что из 30 фельдшеров 14 уже устроены в этом году.

Всего благодаря программе "Земский доктор" в Бурятии в населенные пункты с количеством жителей менее 50 тыс. человек удалось привлечь более 900 специалистов. "Благодаря программе обеспеченность врачами сельских районов за восемь лет увеличилась на 12,1%, - отметили в министерстве. - Медики получают дополнительные меры социальной поддержки в виде подъемных до 2 млн рублей, софинансирование аренды жилья, внеочередное предоставление мест в детских садах". Набор специалистов для участия в программе в Бурятии сейчас продолжается, больше всего в селах не хватает терапевтов, офтальмологов, неврологов, акушеров-гинекологов.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выплату денежных средств - так называемых подъемных - врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Программа "Земский фельдшер", в рамках которой фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты, получают одноразовые выплаты в размере 500 тыс. рублей, действует в России с 2018 года.

Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитанного до 2024 года включительно. Он предполагает также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.