В Удмуртии к 2024 году планируют создать 157 центров "Точка роста"

ИЖЕВСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии к 2024 году планируют открыть в республике 157 центров для профессиональной реализации школьников "Точка роста". Соответствующие данные представила министр образования республики Светлана Болотникова во время традиционной республиканской августовской республиканской конференции работников образования.

Согласно данным, в 2020 году в республике откроются 42 таких центра, а к 2024 году - 157. Кроме того, к 2024 году власти намерены оснастить 12 мастерских в коррекционных школах и открыть четыре кванториума. Также за четыре года в регионе откроют четыре IT-куба и оснастят новым цифровым оборудованием 344 школы.

"Национальный проект "Образование" дает нам большое серьезное подспорье, происходят изменения, появляются "Точки роста", IT-куб", - сказал во время пленарного заседания глава Удмуртии Александр Бречалов.

Центры "Точка роста" создаются в российских сельских школах с целью обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков. Также среди них - популяризация востребованных инженерных и технических специальностей, обновление содержания и методов обучения по предметным областям "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности".

Нацпроект "Образование" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.