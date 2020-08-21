Сельские школы в Ульяновской области откроют более 40 "Точек роста" до конца года

УЛЬЯНОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Ульяновские власти создадут 42 новые "Точки роста" в сельских школах до конца этого года. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр просвещения и воспитания региона Наталья Семенова.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (а с 2020 года и в малых городах) без образования юридического лица в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Основная цель - обновление и модернизация материально-технической базы школ, чтобы в перспективе дети из удаленных населенных пунктов могли приобщаться к современным технологиям и расширять знания в гуманитарной области.

"В прошлом году при реализации этого проекта мы в регионе создали 29 "Точек роста", в этом году - 42, и до 2024 года их в регионе будет 200", - сказала она.

Министр уточнила, что до конца августа в учреждения уже поступит 100% оборудования. "Это квадрокоптеры, виртуальные шлемы, 3D-принтеры, современная компьютерная техника. Раньше 3D-принтеры были только в вузовских лабораториях, теперь это все в арсенале школьных учителей и детей", - пояснила Семенова.

Она также добавила, что проект не реализуется в крупных городах. "Важно, чтобы дети в сельской местности имели равные возможности к доступу к современному оборудованию, к новым программам. Нам важно стереть границу между подготовкой и обучением детей на территории сельской местности и в городе", - отметила министр.

Нацпроект "Образование" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019-го по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.