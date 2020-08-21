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В Мурманске до 2025 года построят четыре новые школы по нацпроекту

В двух из них будут обучаться по 800 человек, еще в двух - по 500

МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Четыре новые общеобразовательные школы построят в Мурманске до 2025 года, две из них планируют возвести в районе, где началась реновация микрорайона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

"В городе Мурманске до 2022 года будут построены две общеобразовательные школы. Учреждения на 800 и 500 учебных мест будут располагаться в переулке Казарменном и на улице Советская соответственно. На сегодняшний день по данным проектам ведется процесс подготовки к строительству", - сказано в сообщении.

На этом строительство образовательных учреждений в регионе не прекратится, в планах построить еще две школы. "Важно, что две школы за два следующих года - это не предел. К 2025 году в столице Заполярья должны появиться еще два новых образовательных учреждения", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Астаховой.

В правительстве уточнили, что территории для строительства двух школ на 800 и 500 учебных мест уже определена, третью и четвертую школы также на 800 и 500 мест планируется построить в районе больничного городка, где началась реновация микрорайона, согласно которой должны снести старые деревянные дома и возвести новое комфортное многоэтажное жилье. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска поручено проработать вопрос передачи права собственности участков для строительства школ в этом микрорайоне в муниципальную собственность.

В Министерстве образования и науки региона ТАСС сообщили, что строительство школ будет вестись в рамках государственной программы "Развитие образования в Российской Федерации" по нацпроекту "Образование". 1 сентября, по данным министерства, за парты в Мурманской области сядут 82 675 школьников, из них 9 182 - первоклассники.

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