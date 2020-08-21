Ульяновские власти создадут в 2021 году два центра для повышения квалификации учителей

УЛЬЯНОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Центр качества образования и Центр повышения компетенции учителей будут созданы в Ульяновской области в 2021 году по проекту "Учитель будущего" нацпроекта "Образование". Об этом в пятницу сообщила журналистам министр просвещения и воспитания региона Наталья Семенова.

"Мы в 2021 году создадим два центра - Центр качества образования и Центр повышения компетенции, квалификации учителей. Буквально на днях мы определимся с местом, где эти центры "приземлятся", - сказала она.

Семенова пояснила, что главная задача этих центров - совершенствование уровня педагогов в условиях новой школы. "Учитель будущего" - это учитель для новой школы. Меняется все очень быстро... экономическая ситуация, появляются новые предприятия. Соответственно, мы должны компетенции закладывать на уровне школы уже с учетом развития экономики и региона, и страны для того, чтобы учитель также мог меняться", - уточнила министр.

О Центре по выявлению и поддержке талантов

Семенова также сообщила, что в 2021 году будет открыт центр по выявлению и поддержке талантов, который будет создан по проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". "Мы в 2021 году создадим современный центр по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. По инициативе и поручению губернатора мы на этот вопрос посмотрели несколько шире. Точки присутствия центра будут на базе школ Российской академии наук (РАН)", - сказала она.

Семенова уточнила, что сейчас рассматривается вопрос, чтобы в каждом муниципальном образовании региона также появилось учреждение по работе с талантами. "Мы считаем, что система выявления [талантов] должна кардинально поменяться <…> Раньше нам казалось, что на олимпиаду, на какой-то конкурс нужно рекомендовать только ребенка, у которого "четыре" и "пять". Мы с этим на сегодняшний день категорически не согласны <…> Мы предлагаем всем детям участвовать в конкурсах, олимпиадах, и это будет некий фильтр для нас и для самих детей, чтобы понять, чем дальше интересно заниматься", - пояснила она.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.