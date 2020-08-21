Хуснуллин: темпы реализации нацпроектов в Брянской области выше, чем по России

ТАСС, 21 августа. Брянская область по темпам реализации национальных проектов является одним из регионов-лидеров, в том числе по таким направлениям, как строительство школ, спортивных сооружений, ремонт дорог. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в регион.

"Я оцениваю темпы реализации нацпроектов в Брянской области как опережающие по России. По всем нацпроектам, будь то "Безопасные и качественные [автомобильные] дороги", "Жилье [и городская среда]", программа строительства школ, спортивных сооружений, приобретения автотранспорта, по всем нацпроектам Брянская область идет по темпам выше, чем в России, и это очень позитивный фактор", - сказал Хуснуллин.

В рамках поездки вице-премьер посетил ряд социально значимых для области объектов, в том числе новый Литейный мост, который планируется открыть уже к 1 сентября, строящийся Дворец единоборств, школу №71, которая готовится к открытию. "Я сегодня посмотрел школу, я просто восхищен: очень высокое качество, небольшие деньги, хорошо подобраны проекты, я считаю, что школа - высочайшего уровня, одна из лучших школ по соотношению цена-качество в стране. И еще я хочу отметить одну особенность: заказчик и подрядчик подошли очень творчески к строительству этой школы, несмотря на очень невысокую стоимость. Например, такая маленькая деталь: поднимаешься на лестнице, а на ступенях - таблица умножения, я такого еще в стране не видел", - отметил Хуснуллин.

Строительство школы №71 на 1,2 тыс. мест ведут в Брянске по национальному проекту "Образование", ее откроют 1 сентября 2020 года. На ее территории оборудуют футбольное, волейбольное, гандбольное поля и другие спортивные объекты. Из федерального и областного бюджетов на ее возведение было выделено более 940 млн рублей.

По словам губернатора Александра Богомаза, активная реализация национальных проектов в регионе связана с четким контролем исполнения планов и своевременным финансированием из бюджетов РФ и региона. "Исполнение проектов находится под моим личным контролем, все вопросы мы решаем оперативно, в рабочем порядке, постоянно выезжаем на объекты. Особо хочу отметить, что коронавирус не помешал работе строительной и дорожной индустрии, предприятия не останавливали работу", - привели в пресс-службе правительства области слова губернатора.

Всего в Брянской области реализуются 50 региональных проектов по 11 национальным проектам, на период 2019-2024 годов на их реализацию предусмотрено более 56 млрд рублей из всех источников. Общая сумма финансирования национальных проектов на 2020 год составляет 12,2 млрд рублей. Из них, по данным пресс-службы правительства региона, на нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлено 2,89 млрд рублей, на национальный проект "Жилье и городская среда" - 0,81 млрд рублей.