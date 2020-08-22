Благоустройство Курортного озера в Железноводске завершат в августе

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Открытие Курортного озера в Железноводске, благоустроенного по национальному проекту, пройдет 29 августа и ознаменуется проведением фестиваля "Лето, прощай!". Здесь впервые за 20 лет оборудован пляж для купания, зоны для занятий спортом и отдыха с детьми, сообщил ТАСС в субботу глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Торжественное открытие Курортного озера пройдет 29 августа. Набережная озера превратится в площадку водного фестиваля "Лето, прощай!", - сказал Моисеев, добавив, что теперь на озере можно купаться. Кроме того, на берегу установлены спортивные площадки, детские игровые зоны, зоны для загара.

Мэр также подчеркнул, что при организации фестиваля будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора и краевого штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Также в этот день жителей и гостей Железноводска ждет насыщенная концертная программа и веселые спортивные соревнования.

По словам Моисеева, в этот же день пройдет первый на Ставрополье фестиваль боди-арта. "Центральную площадку займут участники боди-арт фестиваля, присоединиться к которому сможет каждый желающий. Принцип прост - раскрась себя в цвета нашего курорта и получи ценные призы и приятные подарки. При этом помогать участникам будут профессиональные художники, которые будут использовать индивидуальные наборы красок", - сказал глава Железноводска.

Курортное озеро в Железноводске благоустраивают по программе "Комфортная городская среда". На берегу озера обустроен оздоровительный комплекс с тренажерами на открытом воздухе, появились зона для купания и загара, детские игровые площадки, арт-объекты и зоны для фотографирования. В озере на протяжении последних 20 лет было запрещено купаться, но благоустройство территории и очищение водоема позволит организовать полноценный пляж.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019-го по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.