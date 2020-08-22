Минобрнауки Дагестана закупило для школ республики новую компьютерную технику

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки Дагестана по нацпроекту "Образование" в 2020 году обеспечит более 100 школ республики современным компьютерным оборудованием, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В этом году проект охватил 102 школы. Для обновления материально-технического оснащения учреждений закуплены многофункциональные устройства (устройство, сочетающее в себе функции принтера, сканера, факсимильного устройства, копировального модуля), ноутбуки для управленческого персонала и учителей, интерактивные доски со встроенным компьютером, ноутбуки для учеников", - сказали в пресс-службе.

Проектом предусмотрено также обеспечение школ высокоскоростным интернетом с защитой от нежелательного контента и доступом к информационным образовательным ресурсам. Педагоги школ пройдут цифровую переподготовку.

"Это позволит усовершенствовать образовательный процесс путем обеспечения образовательных учреждений современными техническими условиями и освоением новых информационных образовательных систем", - добавили в пресс-службе.

Благодаря проекту "Цифровая образовательная среда" учителя смогут вести электронный журнал и документооборот, а также будут иметь мгновенную обратную связь с каждым из учеников. Сами школьники помимо доступа к обучающим материалам смогут пользоваться онлайн-ресурсами библиотек, создавать проекты и работать совместно с другими учениками не только в оффлайн, но и онлайн. Администрация образовательных учреждений сможет вести финансово-хозяйственное планирование, оперативно проверять "накладки" в расписании занятий после внесенных в систему изменений.

Финансирование проекта идет по линии федерального бюджета и за счет региональных средств.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.