Воспользоваться соцконтрактом в Хабаровском крае смогут больше категорий граждан

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Дополнительные категории граждан в Хабаровском крае смогут воспользоваться социальным контрактом в 2021 году. Соответствующее постановление подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление, согласно которому с 2021 года еще больше жителей региона смогут воспользоваться социальным контрактом. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 226 млн рублей. Согласно документу, право на заключение соцконтракта приобретут все малоимущие семьи, а также одиноко проживающие малоимущие граждане. В их числе: пожилые люди, неработающие инвалиды, одинокие беременные женщины (срок до 12 недель), дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

Изменятся и суммы средств, предоставляемых по соцконтракту. Со следующего года на открытие собственного дела можно будет получить до 250 тыс. рублей. На оплату профобучения предусмотрено до 30 тыс. рублей. На ведение личного подсобного хозяйства - до 15 тыс. рублей на одного члена семьи, но не более 60 тыс. рублей на всю семью.

За семь месяцев 2020 года в регионе заключено 1 224 социальных контракта на сумму 19,6 млн рублей. Самыми востребованными мероприятиями являются подготовка детей к школе (577 контрактов) и развитие личного подсобного хозяйства (368 контрактов). Чаще всего социальные контракты заключают жители Амурского, Вяземского и имени Лазо районов.

О соцконтракте

Социальный контракт является одной из мер поддержки, предусмотренной программой социальной адаптации семьи. С его помощью можно открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, пройти обучение новой профессии. Также на полученные деньги можно отремонтировать жилье и хозпостройки, обеспечить посещение детьми школы.

Поддержка на основании социального контракта осуществляется с 2019 года по нацпроекту "Демография", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Соцконтракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.