ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Новый учебный корпус на 600 мест открыли в Грозном в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Мероприятие приурочили к 69-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова, передает корреспондент ТАСС.

"Учебный корпус гимназии №1 имени Ахмата Кадырова построен чуть больше, чем за полгода. Он находится в центральной части города, которая активно застраивается новыми жилыми зданиями. Обеспечивая дополнительное расширение имеющихся социальных объектов, мы стремимся одновременно создать комфортные условия для граждан, стимулировать их на приобретение в этом районе жилья", - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Ахмед Газалапов.

Увеличение количества ученических мест гимназии также будет способствовать решению проблемы постепенного отказа от трехсменного обучения, которое остается актуальным для региона. По последним данным, в Чеченской Республике 73 школы, где дети учатся в три смены.

"Открытие нового корпуса для школы позволит ликвидировать трехсменку в учреждении. Эта задача поставлена перед нами руководством республики: ликвидировать трехсменное образование по всей республике", - отметил в своем выступлении министр образования и науки региона Идрис Байсултанов.

Программой стимулирования развития жилищного строительства в Чечне в 2020 году предусмотрено возведение пяти социальных объектов - детсады, корпус гимназии, сети водоснабжения, дороги. На эти цели выделено свыше 721 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.