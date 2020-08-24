Оператор установит более 200 мусорных контейнеров в популярном у туристов районе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Региональный оператор до конца октября установит более 200 контейнеров для сбора мусора в Хасанском районе Приморья - самом популярном среди туристов со всего Дальнего Востока. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

"До конца октября региональный оператор установит в Хасанском районе более 200 новых контейнеров, которые расставят и в пляжных зонах. Также предприятие закупает дополнительную технику для ликвидации несанкционированных свалок мусора", - сказали в пресс-службе, сославшись на слова генерального директора "Приморского экологического оператора" Антона Бибикова.

Он отметил, что из-за роста числа туристов там увеличивается нагрузка на транспортные компании, которым приходится порой по несколько раз за день вывозить скапливающийся мусор.

Хасанский район на юге Приморья привлекает наибольшее число туристов со всего Дальнего Востока благодаря множеству живописных бухт и пляжей и уникальной природе. Здесь встречаются как южные, так и северные виды растений, многие из них эндемики и занесены в Красную книгу. На территории этого района находятся Дальневосточный морской заповедник и нацпарк "Земля леопарда".

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко, который является руководителем рабочей группы Госсовета по туризму, поручил сделать Хасанский район максимально привлекательным для туристов и повысить уровень комфорта в зонах отдыха. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 августа призвал провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей, это откроет новые возможности для развития туризма.

Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это 1 января 2020 года. В соответствии с новой системой в крае начал работать Приморский экологический оператор, который теперь действует на всей его территории. Основные показатели реформы отрасли обращения с отходами определены паспортом нацпроекта "Экология". В частности на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.