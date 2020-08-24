В Южно-Сахалинске вводят автоматизированную систему графика работы транспорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 августа. Власти Южно-Сахалинска запускают в городском округе программный модуль автоматического составления графика работы общественного транспорта. Такое решение поможет продлить работу пассажирских автобусов и "маршруток" в вечернее время, сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Александр Попов.

"На базе центральной диспетчерской службы МКУ "Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска" развернут программный модуль автоматизированной системы разработки расписаний и графиков движения пассажирского транспорта, что позволило значительно упростить и ускорить процесс составления расписания городских маршрутов", - сообщил Попов.

По информации замдиректора департамента, сейчас программный модуль работает в тестовом режиме на городском маршруте №20. Получены положительные результаты: работу пассажирского транспорта по этому маршруту удалось увеличить на два часа - ранее она завершалась в 21:45 местного времени, теперь по утвержденному расписанию - в 23:35. Этого удалось достичь благодаря тому, что модуль автоматически полностью рассчитывает движение. В этом же году планируется постепенно запускать модель и для построения расписания на остальных маршрутах.

Сеть автобусных перевозок в Южно-Сахалинске состоит из 42 регулярных городских и пригородных маршрутов, из которых 75% транспорта обслуживает МУП "Транспортная компания" и 25 процентов - частные перевозчики. Ежедневно на линию выходят 250 автобусов и "маршруток".

Осенью 2019 года министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подписали соглашение о реализации в Южно-Сахалинске проекта "Умный город". "Умный город" является ведомственным проектом Минстроя РФ, он стартовал в России в 2018 году. Начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Жилье и городская среда". Работа по установке программного модуля для автоматического составления графика движения общественного транспорта в островной столице стало частью проекта "Умный город" по нацпроекту "Цифровая экономика РФ".