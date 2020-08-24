Орешкин сообщил, что власти завершают корректировку параметров нацпроектов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Процесс корректировки параметров национальных проектов находится в завершающей стадии, на текущей неделе будет обсуждаться в правительстве на уровне вице-премьеров. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, выступая на открытии второго модуля образовательной программы управленческих кадров для городов.

"Сейчас как раз подготовка изменений в национальные проекты входит в завершающую стадию. На этой неделе состоятся встречи на уровне вице-премьеров, отвечающих за конкретные направления", - сказал Орешкин.

По его словам, ключевые параметры нацпроектов пересматриваться не будут.

"Хотел бы сказать, что у нас какой-то кардинальный пересмотр инициатив, тех направлений и тех индикаторов, которые необходимо достигать, не происходит, где-то происходит уточнение, что-то добавляется, что-то убирается", - сообщил он.

Орешкин отметил, что при корректировке нацпроектов необходимо учесть изменившуюся внешнюю среду, поскольку проблемы глобальной экономики оказали влияние на ситуацию в экономике РФ. Кроме того, по его словам, надо учесть тот опыт, который был наработан при реализации нацпроектов за последние два года, а также понять, что еще надо сделать для достижения максимальных результатов.