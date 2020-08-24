Мишустин поручил к 1 сентября проработать мероприятия для достижения национальных целей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Перечень мероприятий единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года нужно проработать к 1 сентября. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании со своими заместителями.

"До 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей", - поручил глава кабмина. "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года должен быть наполнен конкретными мероприятиями с понятными результатами и четкими сроками их достижения, - добавил он. - Прошу всех вас, моих заместителей, держать эту работу на личном контроле".

Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе Аналитического центра при правительстве РФ.

Премьер напомнил, что национальные цели развития страны до 2030 года определил президент РФ Владимир Путин. "Это направление находится у нас на особом контроле. Сегодня обсудим, как идет подготовка единого плана, а также изменений, которые нужно внести в национальные проекты и государственные программы, чтобы они соответствовали целям, поставленным главой государства, - подчеркнул Мишустин. - Все это надо сделать в сжатые сроки".