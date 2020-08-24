Вологодские власти увеличат в 1,3 раза объем потребления газомоторного топлива

ТАСС, 24 августа. Власти Вологодской области в 2020 году за счет участия в нацпроекте "Экология" намерены увеличить потребление природного газа в качестве моторного топлива до 4,3 млн куб. м, что в 1,3 раза выше показателей прошлого года. Об этом в понедельник сообщил заместитель губернатор региона Виктор Рябишин в ходе оперативного совещания в правительстве области.

"Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива: планы у нас на этот год 4,3 млн куб. м, факт [в 2019 году] - 3,2. Невыполнения не предусматривается, все показатели по национальному проекту "Экология" и региональному проекту "Чистый воздух" будут выполнены в этом году", - сказал Рябишин.

Он уточнил, что на проект "Чистый воздух" в 2020 году выделено из местного бюджета 40,5 млн рублей, и еще 514 млн рублей из внебюджетных источников. Министерство энергетики РФ разработало программу по развитию рынка газомоторного топлива на территории всей страны, которая подразумевает переход с бензиновых заправок на метановые. В программу входит комплекс мероприятий, среди которых строительство новых АГЗС и центров обслуживания оборудования, а также реконструкция действующих заправок. В 2019 году бюджет федеральной программы составил 3 млрд рублей.