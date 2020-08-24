Театр оперы и балета в Севастополе откроется концертом артистов Ла Скала и Большого театра

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Открытие театра оперы и балета, который создается в Севастополе в рамках национального проекта "Культура", запланировано на начало сентября, там выступят артисты Большого театра, а также театров Великобритании, Германии и Италии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городского правительства.

"Севастопольский государственный театр оперы и балета, учрежденный по поручению президента Российской Федерации в рамках южного культурно-образовательного кластера, открывает свой первый сезон. Поздравить город со столь знаковым событием и открыть новую страницу в его развитии в Севастополь приедут артисты Королевского балета (Лондон) и Баварского государственного балета, Большого и Мариинского театров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство здания для театра только планируется - оно будет возведено в составе музейно-культурного кластера на мысе Хрустальный. Однако театр как организация учреждается сейчас, его мероприятия будут проходить на других площадках. В частности, концерт, приуроченный к открытию, пройдет на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского.

По данным пресс-службы, среди артистов, которые выступят в честь открытия театра, приглашенный солист Королевского балета (Лондон) и Баварского государственного балета Сергей Полунин, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова, артисты Большого театра Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Вячеслав Лопатин, Анастасия Сташкевич, Игорь Цвирко, Кристина Кретова, артисты Мариинского театра Владимир Шкляров, Тимур Аскеров, Кристина Шапран, Мария Ширинкина. Они исполнят фрагменты всемирно известных классических балетов, а также номера из постановок современных хореографов.

"Состав участников и программа концертов готовились таким образом, чтобы подарить праздник всему Крымскому полуострову, а тот факт, что ведущие артисты балета из разных театров и стран выступят на одной сцене впервые за долгое время самоизоляции, делает гала-концерт ярким событием на культурной карте всей России", - приводятся в сообщении слова директора театра, народного артиста России Андрея Уварова.

О кластере

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 гг. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания "Стройтрансгаз".

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".