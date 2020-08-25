В самом восточном селе России на Чукотке появился качественный интернет

ТАСС, 25 августа. Жители села Лаврентия в Чукотском автономном округе получили доступ к качественному интернету благодаря национальному проекту "Цифровая экономика РФ". Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Для более чем 1 тыс. абонентов компанией "Мегафон" в селе Лаврентия запущен дополнительно арендованный спутниковый канал связи емкостью 9 Мбит/с", - сообщили в пресс-службе правительства округа.

В апреле этого года правительство Чукотки и ПАО "Мегафон" проработали вопрос о предоставлении субсидии на возмещение затрат за аренду дополнительных спутниковых каналов связи. Финансирование мероприятия предусмотрено из бюджета округа с учетом федеральной поддержки. Меры направлены на повышение скорости передачи данных.

Чукотка - единственный регион России, который не включен в канал оптико-волоконной связи. В середине августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял о планах провести отдельное совещание с вице-премьером Дмитрием Чернышенко по вопросу обеспечения связи в округе. Он попросил губернатора Романа Копина подготовить ему письмо о проблемах, связанных с цифровизацией региона. Строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь (ПВОЛС) на сегодняшний день является самым крупным региональным проектом.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ", рассчитанный до 2024 года, включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта по стране на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.