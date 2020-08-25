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Во Владивостоке отремонтируют дополнительные дороги за счет экономии на торгах

Специалисты проведут ремонт двух участков на улицах Успенского и Казанской
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Владивостока отремонтируют два участка городских дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" благодаря дополнительному финансированию и экономии на предыдущих торгах, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской мэрии.

"Все основные работы по первоначально запланированным пяти участкам городских дорог по нацпроекту завершены, подрядчики устраняют замечания перед последними комплексными проверками. Где-то завершается монтаж леерных ограждений, тактильной плитки, наносится разметка. За счет экономии средств на торгах в этом году, а также дополнительного финансирования, выделяемого по освоению всех выделенных ранее средств, в работы по нацпроекту дополнительно включен ряд объектов", - сказали в пресс-службе.

В частности, будет проведен ремонт двух участков на улицах Успенского и Казанской. Как уточнили в мэрии, оплата всех работ производится только после приемки, в которой будут участвовать не только специалисты муниципалитета, но и общественные наблюдатели.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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