Забайкалье получило партию лесопожарной техники

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Партия лесопожарной техники и специального оборудования на 109 млн рублей поступила в Забайкальский край по нацпроекту "Экология", сообщила журналистам во вторник пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

"Для оснащения подведомственных специализированных учреждений Минприроды Забайкальского края новой лесопожарной техникой и оборудованием в 2020 году Забайкальскому краю выделено 109 миллионов рублей, на эти средства была закуплена 31 единица техники и 126 единиц оборудования", - говорится в сообщении.

Всего за два года регион получил по нацпроекту 103 единицы техники и 387 единиц оборудования. В частности, в Забайкалье поступили гусеничные и колесные тракторы, пожарные автоцистерны, седельные тягачи, ранцевые огнетушители, воздуходувки и мотопомпы высокого давления.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается, что к 2024 году в стране станут чище вода и воздух, будут сохранены леса и редкие животные, заводы перейдут на самые безопасные технологии. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).