Мурманские дорожники завершили ремонт участка трассы Оленегорск-Ловозеро

МУРМАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Ремонт шестикилометрового участка трассы Оленегорск-Ловозеро под Мурманском полностью завершен по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом во вторник сообщил журналистам и.о. руководителя Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области "Мурманскавтодор" Денис Решетов во время посещения отремонтированного дорожного объекта.

"Участок автомобильной дороги Оленегорск-Ловозеро отремонтирован в рамках дорожного нацпроекта. Сегодня мы оценили качество работ, где в рамках нацпроекта был приведен в порядок участок общей протяженностью 6 км. Здесь уложено 42 тыс. кв. м асфальта и нанесено более 1,5 тыс. кв. м горизонтальной разметки", - сказал Решетов.

Он добавил, что при ремонте этого участка трассы подрядчик использовал технологию, включенную в реестр лучших РОСДОРНИИ - это метод холодной регенерации, который повышает износоустойчивость отремонтированного полотна. Качество уложенного асфальта проверяется на сертифицированном лабораторном оборудовании Мурманскавтодора. Стоимость работ на автомобильной дороге составила 69 млн рублей, гарантийный срок составляет четыре года.

По информации регионального минтранса, в рамках дорожного нацпроекта в Мурманской области завершены работы по устройству покрытий на восьми объектах региональной собственности и сдано пять улиц в городе Кола под Мурманском.

Всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет приведено в порядок более 60 км дорог (40 объектов), из которых более 19 км - на территории Мурманской агломерации. В Мурманске по нацпроекту работы будут проведены на 27 объектах улично-дорожной сети, еще пять отремонтируют в Коле. Финансирование национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 млрд рублей.